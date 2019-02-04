【龍床盤】菁雋再加推120伙 全數標準戶「曬冷」
文章日期：2019年7月9日 20:19
內房佳源國際（2768）與「舖王」鄧成波家族持有的屯門「龍牀盤」菁雋接連加推，最新公布4號價單，涉及120伙，包括108個開放式單位，以及12個兩房單位，實用面積132至387方呎，扣除最高22%直減折扣後，折實價210.3萬至681.1萬元，折實實呎15320至19742元，平均實呎則為17167元，與昨日推出的3號價單折實平均實呎17258元相若。
而綜合項目已推出的4張價單，共有276個開放式單位，折實價由173.8萬至328.3萬元，低於200萬元約20個；一房單位有36個，折實328.8至429.1萬元；兩房單位36伙，折實511.8至681.1萬元。
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