而綜合項目已推出的4張價單，共有276個開放式單位，折實價由173.8萬至328.3萬元，低於200萬元約20個；一房單位有36個，折實328.8至429.1萬元；兩房單位36伙，折實511.8至681.1萬元。

true&hide_cover=false&show_facepile=true&appId" width="340" height="500" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" allow="encrypted-media">