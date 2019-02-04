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【高價成交】灝景灣666呎三房呎售1.92萬 同類新高

文章日期：2019年7月9日 14:52
青衣指標屋苑灝景灣近日不乏高價二手成交，中原高級分行經理朱偉雄表示，屋苑新近錄得2座中層C室易手，單位實用面積666方呎、為海景3房連套房間隔，成交價1280萬元、實呎19219元，屬同類戶型新高呎價紀錄，新買家為用家；原業主2013年以711.5萬元買入，持貨6年，帳面獲利568.5萬元或80%。
 
灝景灣本月暫錄4宗成交，以三房大單位主導，逾千萬元3房成交佔3宗。
 

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