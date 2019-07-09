自上周五美國公布不錯的就業數據令本月減息半厘機會大降之後，截至今早恒指累跌近七百點，不過這兩天濠賭表現不俗，如金沙（1928）更逆巿錄得明顯升幅，而昨天瑞信發表研究報告指，現在是收集賭股的時機，因高利潤率中場博彩收入(GGR)持續出現驚喜，今年第二季按年增13%，高於市場預期的8%至10%。

瑞信指出，自港珠澳大橋啟用後，強勁的訪澳旅客帶動收入，高端中場變得穩定及中端市場急增等，都成為持續性推動力；受惠流動性放鬆，貴賓廳GGR亦走出谷底，由首季轉碼(Rolling)下跌22%收窄至6月份的10%。

曾有人批評港珠澳大橋屬大白象工程，使用量偏低，但凡是機建啟用後總要有熱身時間，兼交通配套也要時間完善，而瑞信的報告便顯示大橋的經濟效業已漸漸顯露，早前筆者曾試過在屯門坐私家車經港珠澳大橋到珠海考察房地產，真的一小時便已抵珠海，如日後接駁交通進一步改善，珠海成為港人的一小時生活圈絕不出奇，但該處現時不錯的新盤也只是二千餘至三千餘元一呎，價格差不多只是香港的五分之一至八分之一，未來升值空間可以憧憬。

陸振球

明報投資及地產版主編