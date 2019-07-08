除了樓價創新高外，租金升勢亦開始轉急。中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指，今年第二季租金最新錄37.5元，按季上升5.0%，升幅為2014年第三季6.3%後近5年按季最大。租賃市場順利進入暑期季節性旺市，租金單季急升半成，即將追回早前連跌兩季共5.3%的跌幅，相信未來租金升勢持續，以2018年8月份歷史高位37.8元為目標，現時相差0.8%，相信7月份租金將會升穿歷史高位。

據中原地產新簽租約統計，6月份全港107個大型私人住宅屋苑的實用面積平均租金每方呎錄37.5元，為歷史第三高，較5月份36.7元上升2.2%。今年3月租金開始止跌回升，至今連升4個月共5.3%。當中3月及4月升幅僅為0.3%，兩個月累升0.6%。5月及6月分別升2.5%及2.2%，兩個月累升4.8%。而2018年8月租金創下37.8元歷史高位後進入調整階段，租金連跌6個月共5.6%。按半年方面，今年上半年錄37.5元，按半年度上升4.2%，升幅為2017年上半年升5.4%後，創下4個半年度新高。

十大屋苑方面，今年上半年新界區藍籌屋苑租金率先跑出，嘉湖山莊升6.1%及沙田第一城升4.6%。太古城升3.8%、康怡花園升3.6%、海怡半島升3.5%、美孚新村升3.4%及黃埔花園升2.6%。麗港城沒有升跌、匯景花園跌5.8%及杏花邨跌7.1%。

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