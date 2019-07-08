天水圍栢慧豪廷本月暫錄約3宗二手成交，中原分行經理曾芷妍表示，屋苑新近錄得一宗SSD額印鬆綁貨成交，上述8座低層C室，屬實用面積510方呎2房間隔，為交吉匙盤，以565萬元易手、實呎11078元。

曾指出，原業主於2016年6月底以385萬元購入單位，持貨剛滿3年隨即沽貨，帳面獲利180萬元，3年升值47%，而新買家為外區客，擬購入單位先作收租，將來結婚再收回自住，以同類單位市值月租約1.3萬元計，可享約2.8厘租金回報。