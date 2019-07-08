即時地產新聞

【鬆綁貨成交】栢慧兩房呎售1.1萬 新買家料享2.8厘回報

文章日期：2019年7月8日 14:42

天水圍栢慧豪廷本月暫錄約3宗二手成交，中原分行經理曾芷妍表示，屋苑新近錄得一宗SSD額印鬆綁貨成交，上述8座低層C室，屬實用面積510方呎2房間隔，為交吉匙盤，以565萬元易手、實呎11078元。
 
曾指出，原業主於2016年6月底以385萬元購入單位，持貨剛滿3年隨即沽貨，帳面獲利180萬元，3年升值47%，而新買家為外區客，擬購入單位先作收租，將來結婚再收回自住，以同類單位市值月租約1.3萬元計，可享約2.8厘租金回報。

 

相關新聞

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款