「龍床盤」屯門菁雋最新上載更新價單，將去年底公布的首張價單進行大幅調整。新價單顯示，該批單位涉73伙，當中71伙價錢已作出調整，雖然價單中有九成單位定價屬「加價重推」，惟扣除本次提供最高22%總折扣優惠後，則屬減價重推，減價幅度逾36%。

更新價單顯示，新價單中共有6伙131方呎的開放式戶售價下調。其中，實用面積131方呎的7樓32室，價單售價由285萬元減至232.7萬元，呎價由21756元下調至17763元，減幅約18%，連同22%總折扣，單位折實售價則為181.5萬元，變相減幅為36%。

此外，實用面積164方呎的7樓22室，價單售價由322萬元增至325.6萬元，呎價由19634元上調至19854元，加幅約1.12%。不過，該單位折實售價為約253.9萬元，實呎約15486元，較之前下調逾21%。

不過，部份單位扣除優惠後仍屬加價。其中，11樓8室，實用面積365方呎，屬兩房間隔，價單售價由501萬元提高至683.1萬元，呎價由13726元上調至18715元，加幅約36%。扣除本次提供的最高22%總折扣後，單位折實價則為532.8萬元，較去年底定價加價約6%。