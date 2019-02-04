中美貿易戰升級，加上修例風波影響社會氣氛，市場預期樓價理應調整，不過中原城市領先指數CCL卻首破190點，最新報190.48點，突破5月底以189.42點所創下的歷史紀錄，按周升1.41%。中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報191.58點，按周升1.53%。CCL(中小型單位)報190.19點，按周升1.47%。CCL(大型單位)報191.93點，按周升1.10%。CCL、CCL Mass及CCL(中小型單位)齊升3周，分別上升2.27%、2.28%及2.30%。

中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指，中美貿易戰升級後，市場受到一連串社會事件影響，樓價進入短暫反覆局面，波動擴大，卻不代表升跌走勢。近5周計，CCL最高190.48點，最低186.26點，波幅約4點。樓價繼續高位爭持，指數忽高忽低，需要時間平伏。

以正式買賣合約日期計，2019年上半年CCL累升9.16%，CCL Mass升8.86%，CCL(中小型單位)升9.17%，CCL(大型單位)升9.13%，港島升9.22%，九龍升7.60%，新界東升10.10%，新界西升9.43%。去年上半年CCL則累升12.91%，CCL Mass升13.12%，CCL(中小型單位)升13.09%，CCL(大型單位)升11.97%，港島升13.32%，九龍升11.52%，新界東升16.92%，新界西升12.56%。而去年下半年CCL累跌6.35%，CCL Mass跌6.69%，CCL(中小型單位)跌6.67%，CCL(大型單位)跌4.70%，港島跌6.81%，九龍跌4.99%，新界東跌10.35%，新界西跌6.33%。

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