即時地產新聞

【重新出擊】天鑽睇樓反應不俗 半日收逾60票

文章日期：2019年7月5日 16:05
天鑽示範單位參觀情況不俗。
中海外（0688）年初推出至今、累售約950伙的大埔山塘路天鑽，昨日以折實平均實呎14,886元加推180伙後，市場消息指，今日截至下午3時，已收到約60張入票，而設於九龍灣的示範單位，據悉錄逾百名睇樓客參觀，初步反應不俗。
 
全新加推的天鑽6號價單，涉及180個單位，平均實呎18,266元，扣除最高18.5%優惠後，折實平均實呎14,886元，是次加推價單折實價由614.9萬至1226.7萬元，實呎12790至18073元；中海外地產董事總經理游偉光昨日指，新一批單位最快下周發售。

相關新聞

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款