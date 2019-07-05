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【重新出擊】天鑽睇樓反應不俗 半日收逾60票
文章日期：2019年7月5日 16:05
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天鑽示範單位參觀情況不俗。
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中海外
（0688）
年初推出至今、累售約950伙的大埔山塘路天鑽，昨日以折實平均實呎14,886元加推180伙後，市場消息指，今日截至下午3時，已收到約60張入票，而設於九龍灣的示範單位，據悉錄逾百名睇樓客參觀，初步反應不俗。
全新加推的天鑽6號價單，涉及180個單位，平均實呎18,266元，扣除最高18.5%優惠後，折實平均實呎14,886元，是次加推價單折實價由614.9萬至1226.7萬元，實呎12790至18073元；中海外地產董事總經理游偉光昨日指，新一批單位最快下周發售。
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