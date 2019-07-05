全新加推的天鑽6號價單，涉及180個單位，平均實呎18,266元，扣除最高18.5%優惠後，折實平均實呎14,886元，是次加推價單折實價由614.9萬至1226.7萬元，實呎12790至18073元；中海外地產董事總經理游偉光昨日指，新一批單位最快下周發售。