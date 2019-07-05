恒地（0012）積極改劃發展項目，早前就旗下已獲「開綠燈」作公私營發展的大埔蕉坑項目，向城規會申請改劃土地，增加單位供應至2250伙，項目將於今日截收意見書。城規會資料顯示，項目暫收到47份意見書，當中近九成反對，其中大埔區區議員陳笑權指，項目單位數目由795伙增加1.8倍至2,250伙，若每戶4人居住計，預算帶來新人口9000人，以目前該地段交通配套並不足，加上濕貨市場及購物商場，居民猶在「孤島」生活，居民會因而抱怨，故反對有關申請。

資料顯示，恒地2014年就蕉坑項目向城規會申請作公私營發展，經多次改動後，終於2016年10月獲「開綠燈」通過。新發展方案與原本獲批的方案相同，維持分兩個地盤發展，南面A地盤佔地約15.2萬方呎，將交由政府作公營房屋發展，計劃興建3幢17層高住宅，較原先少1幢，但伙數由289伙增至912伙，加幅2.2倍，佔項目總供應四成。

至於西面B地盤，將是恒地作私宅發展，擬建6幢11至16層高的住宅，提供1,338伙，物業座數較舊方案多1幢，而單位數目由506伙大幅增加1.6倍至1338伙，每伙平均面積約645方呎，單位間隔由開放式戶至4房。

記者：甘潔瑩

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