將軍澳日出康城GRAND MONTARA一Q清袋，帶動同區二手成交。香港置業助理分區董事劉浩勤表示，將軍澳都會駅新錄本月首宗二手成交，上述為6座中高層E室，屬實用面積633方呎3房套房戶，原業主減價28萬元或約3%後，以970萬元易手，折合實呎15324元。劉指出，原業主2007年以350萬元購入單位，現帳面賺620萬元，單位12年間升值1.8倍。