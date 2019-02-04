Open Menu
主頁
報章內容
財經
地產
財經
即時財經新聞
港股數據庫
AH股差價
新股
轉強轉弱股
沽空偏離度
成交急增表
地產
即時地產新聞
海外置業錦囊
睇樓手冊
專家觀點
個人理財
營商智慧
即時地產新聞
【豪宅加價】MOUNT VIENNA花園戶新定價1.13億 兩年累加20%
文章日期：2019年7月4日 17:31
Share
prev
next
興勝創建
（0896）
火炭豪宅MOUNT VIENNA，2017年9月開售至今累售10伙單位、合共套現約5.2億元後，今日上載修訂版價單，將地下複式B單位的定價，由1.03億元(呎價41870元)，提升1000萬元或10%、至最新的1.13億元(呎價45935元)，而新銷售安排則顯示暫時停售此單位。上述單位實用面積2460方呎，另連1544方呎花園和210方呎前庭。
如果相對2017年9月首次開價的定價9500萬元，單位近2年間累積提價近20%。
相關新聞
【二手成交】名家匯4房連車位3920萬沽 4年升逾兩成
【新盤加推】天鑽加推180伙 折實均呎14886元高半年前16%
國際建投再賣產 南區商廈叫6.5億 位處黃竹坑 公司總部所在
李根興1588萬 掃新蒲崗兩舖位
康盛3房自由市場635萬沽 屋苑新高
恒大總裁1.56億購柏傲山複式
Share
按揭計算機
樓價
按揭成數
40%
50%
60%
70%
80%
90%
按揭利率
還款年期
10
15
20
25
30
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款