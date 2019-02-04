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【豪宅加價】MOUNT VIENNA花園戶新定價1.13億 兩年累加20%

文章日期：2019年7月4日 17:31
興勝創建（0896）火炭豪宅MOUNT VIENNA，2017年9月開售至今累售10伙單位、合共套現約5.2億元後，今日上載修訂版價單，將地下複式B單位的定價，由1.03億元(呎價41870元)，提升1000萬元或10%、至最新的1.13億元(呎價45935元)，而新銷售安排則顯示暫時停售此單位。上述單位實用面積2460方呎，另連1544方呎花園和210方呎前庭。
 
如果相對2017年9月首次開價的定價9500萬元，單位近2年間累積提價近20%。
 

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