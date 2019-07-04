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【龍床盤】鄧耀昇: 菁雋以貼市價重推
文章日期：2019年7月4日 16:10
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去年12月樓市遇冷鋒時首度推售、內房佳源國際
（2768）
與「舖王」鄧成波家族持有、被市場形容為「龍牀盤」的屯門菁雋，去年底首張價單平均實呎高近1.7萬元，惟去年底首輪開售27伙，至今依然僅沽出兩伙。
對菁雋今日突擊再開價，鄧成波兒子、陞域集團主席鄧耀昇回應查詢指，集團對香港樓市前景有信心，而菁雋今次是以貼市價重推，相信會受市場歡迎。
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