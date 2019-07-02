今年上半年一手住宅交投暢旺。中原研究部統計顯示，今年上半年樓宇買賣合約登記共錄43,483宗及3,974.7億元，按半年度上升34.5%及17.7%，金額創下自1988年有紀錄以來的歷史第三高。其中一手私宅上半年共錄12,277宗及1,357.0億元，按半年度上升56.1%及19.7%，金額打破2017年上半年1,356.1億元的歷史高位，創下自1995年有紀錄以來按半年歷史新高。二手私宅今年上半年錄20,395宗及1,806.7億元，較2018年下半年的14,360宗及1,273.8億元，分別上升42.0%及41.8%。

反映5月中美貿易戰升級後的6月樓宇買賣合約登記數字創4個月新低。中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，6月份的樓宇買賣合約登記(包括住宅、車位及工商舖物業)錄6,203宗，總值537.94億元，按月跌40.1%及40.4%。金額則創2019年3月528.3億元後3個月新低，宗數更創本年3月4,999宗後4個月新低。

一手私宅方面，靠市場貨尾銷售支撐，6月份錄1,062宗及147.19億元，按月下跌66.9%及54.8%。近期發展商開始推售新盤，相信7月登記量將會上升。二手私宅方面，中美貿易戰持續拉鋸，6月份錄3,223宗共295.8億元，較5月份4,614宗及447.6億元下跌30.1%及33.9%；金額為今年3月292.0億元後3個月新低；宗數更為今年2月2,278宗後4個月新低。

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