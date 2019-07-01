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中原十大屋苑「七．一」捧蛋
文章日期：2019年7月1日 19:25
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剛過去的6月份，十大屋苑成交量明顯下跌。據中原統計，十大屋苑於剛過去周末兩日共錄約8宗成交，較上周同期少1宗，當中半數屋苑未錄成交，而7月1日回歸假期，十大屋苑更加屬零成交。中原亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑認為，G20峰會後，整體市況有好轉跡象，並預料本月二手交投將會回穩。
十大屋苑當中，荔枝角美孚新邨於本周末共錄4宗成交、而鰂魚涌太古城、康怡花園、沙田第一城及東涌映灣園則各錄1宗成交；其餘五大屋苑，包括鴨脷洲海怡半島、藍田麗港城、紅磡黃埔花園、將軍澳新都城、天水圍嘉湖山莊亦「捧蛋」收場。
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