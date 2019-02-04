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【GRAND MONTARA效應】SAVANNAH一房呎售2萬 3年升值六成
文章日期：2019年6月28日 13:14
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將軍澳日出康城GRAND MONTARA，明日首輪曬冷盡推全盤504伙前夕，同區續錄二手成交。 美聯高級分區營業經理林振聲表示，將軍澳南SAVANNAH新錄1房戶成交，上述為屋苑第2A座中高層D室，實用面積312方呎，經議價後以626萬元易手，折合實呎20,064元；原業主2016年5月以381.4萬元一手購入單位，帳面獲利約244.6萬元，單位3年升值64%。
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