將軍澳日出康城GRAND MONTARA，明日首輪曬冷盡推全盤504伙前夕，同區續錄二手成交。 美聯高級分區營業經理林振聲表示，將軍澳南SAVANNAH新錄1房戶成交，上述為屋苑第2A座中高層D室，實用面積312方呎，經議價後以626萬元易手，折合實呎20,064元；原業主2016年5月以381.4萬元一手購入單位，帳面獲利約244.6萬元，單位3年升值64%。