中原城市領先指數CCL最新報187.83點，按周升0.43%，尚未反映啟德商業地王撻訂的影響。中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報188.70點，按周升0.60%。CCL(中小型單位)報187.43點，按周升0.57%。CCL、CCL(中小型單位)及CCL Mass同樣齊升兩周，分別上升0.85%、0.82%及0.74%。CCL(大型單位)報189.83點，按周跌0.22%。豪宅樓價連續3周創歷史新高後，走勢趨向反覆，近4周持續1升1跌，累升0.63%。

中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指，本周末進行G20高峰會，對香港樓市走勢起關鍵作用，將於4周後CCL開始反映。中美貿易戰升級後，市場連續出現多個利淡消息，包括啟德商業地王撻訂，多次大型示威等，樓價升勢因而受阻。即使利淡消息湧現，樓價仍然沒有轉勢向下，繼續高位爭持。一旦利淡消息消退，或有利好消息出現，樓價可能會被推升。假若G20高峰會達成局部協議，或暫停加徵關稅，可能被視為利好消息，需要密切關注。

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