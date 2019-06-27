華潤置地（1109）與保利置業（0119）昨日以129.16億元、每方呎樓面地價18,080元投得啟德跑道區4C區1號住宅，地價較上月會德豐（0020）等財團投得毗鄰的4C區2號地皮低近8%，萊坊高級董事及估價及諮詢部主管林浩文因應現時市況，及政府賣地皮情況而調整啟德尚未推售的地皮估值，其中將於下月19日截標的4A區1號住宅地，地價調低約15%。

林指，4A區1號住宅地估值150.64億至161.4億元，預計每方呎樓面地價約1.4萬至1.5萬元。他預計，在外圍不穩定因素下，今年下半年地價相對平穩，而發展商將各自計數，預計出價未必價太進取，但這可能成為中資覓地的好時機。

啟德第4A區1號住宅地，地盤面積176,368方呎，最高可建樓面約107.6萬方呎，屬啟德跑道區暫時推出招標最大幅的住宅地，惟當中須預留逾3萬呎樓面作社福設施。

至於將於明日起招標的啟德承啟道鄰近啟德體育園的商業及酒店地，地皮面積121,375方呎，最高可建樓面334,448方呎，預計提供300 間酒店房間。林浩文預計，每方呎樓地價約8000至9500元，地皮估值26.76億至31.77億元。

記者：甘潔瑩

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