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【銷情慢熱】御半山II期 瑧頤次輪共售35伙
文章日期：2019年6月26日 21:39
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瑧頣資料圖片。
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上周六已開展首輪銷售的兩個新界西北新盤，同於今晚進行次輪銷售。
新地
（0016）
屯門御半山II期售出約15伙，佔推售單位總數18伙逾八成，令樓盤累售總數增至約140伙。
另今晚推售85伙的新世界
（0017）
元朗瑧頤，市場消息指售約20伙，佔推售單位總數約25%，令樓盤累售總數增至約143伙。
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