元朗新盤瑧頤今晚次輪開售之際，帶動區內二手成交，同區指標屋苑YOHO Town有兩房戶以略低於市價成交。美聯首席高級營業經理馮根明表示，上述YOHO Town第2座低層D室，實用面積433方呎兩房間隔，以650萬元獲新買家承接，實呎15012元；原業主2012年1月以273.8萬元購入單位，帳面獲利376.2萬元，物業7年升值1.4倍。

資料顯示，同類單位今年4月曾以680萬元成交，意味今次成交價低30萬元或4%。