再有富貴買家「甩名」後，再以首置名義入市。

土地註冊處資料顯示，山頂MOUNT NICHOLSON 15號洋房，上月以9.16億元售出，洋房實用面積8674方呎計（連4352方呎花園和1178方呎天台），實呎10.56萬元，登記買家為張肇桓(CHEUNG SIU WOON MATTHEW)，與張氏家族控股主席張肯尼兒子、肇才教育的創辦人及行政總裁張肇桓姓名相同，料為同一人，而今次張氏入市，只需付樓價4.25%、即3893萬元印花稅，意味以首置名義入市。

事實上，據土地註冊處資料顯示，張肇桓曾於2016年7月以1.16986億元購入西半山璈珀高層A室，及後單位於上月以1.2億元轉讓予張陳醒醒(ZHANG ALICE)，即張氏家族控股主席張肯尼太太張陳醒醒，單位易手後，張肇桓再以首置身份斥大額入市，勁慳9847萬元或72%辣稅，料為近期最大額甩名後慳稅個案。

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