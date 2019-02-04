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【冇價講】東環一房售600萬 4年升值32%
文章日期：2019年6月26日 14:19
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東涌東環6月份暫錄約4宗二手成交，平均實呎1.55萬元。
利嘉閣高級經理劉景駿表示，東環新錄1B座高層10室易手，實用面積379方呎，為一房連開放式廚房間隔、望園景，以「一口價」600萬元售出，實呎15831元；原業主2015年9月以約454.3萬元購入單位，帳面獲利約145.7萬元，單位近4年升值32%。
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