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珀居洋房呎售2.57萬 累沽十幢套現10億

文章日期：2019年6月25日 19:00
屯門掃管笏新盤OMA OMA開售在即，英皇國際（0163）旗下屯門小欖洋房項目珀居，最新透過招標售出10號洋房；上述洋房成交價為7300萬元，實用面積為2831方呎，屬3房3套間隔，另花園、天台面積分別1,870及972方呎，及備有私人泳池及雙車位，折合實呎25786元。
 
珀居去年中開售至今累售10幢洋房，套現近10億元，現餘4幢待售。

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