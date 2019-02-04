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英皇葵涌TOPPY TOWER申活化 建新式工廈
文章日期：2019年6月25日 17:26
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英皇集團主席楊受成。
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英皇國際
（0163）
繼早前申請屯門新安街寶泰工業大廈和山齡工業大廈作活化用途後，新近再就持有的葵涌國瑞路45至51號工廈Toppy Tower，向城規會申請放寬地積比率，擬建一幢22層高新式工廈。
城規會文件顯示，英皇申請發展地積比由9.5倍增加兩成至11.4倍，計劃重建成一幢22層高（包括1層地庫）的工廈，並准許作非污染工業發展，總樓面約16.25萬方呎。資料顯示，Toppy Tower早於2015年獲城規會批准，重建為一幢酒店，提供249個客房。
記者：甘潔瑩
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