城規會文件顯示，英皇申請發展地積比由9.5倍增加兩成至11.4倍，計劃重建成一幢22層高（包括1層地庫）的工廈，並准許作非污染工業發展，總樓面約16.25萬方呎。資料顯示，Toppy Tower早於2015年獲城規會批准，重建為一幢酒店，提供249個客房。

記者：甘潔瑩