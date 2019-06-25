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清水灣半島三房呎售1.34萬 5年升值五成
文章日期：2019年6月25日 15:43
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將軍澳日出康城GRAND MONTARA開售在即，同區清水灣半島本月至今累錄約2宗成交。利嘉閣高級分區經理梁木勇透露，清水灣半島新近錄得7座低層H室易手，單位實用面積約608方呎，採三房間隔、外望山景，以820萬元獲承接，折合實呎13,487元；原業主於2014年5月，以約543.8萬元購入上址，帳面獲利約276.2萬元，單位5年升值51%。
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