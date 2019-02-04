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【三房清袋】柏蔚山3房4478萬沽 呎價4.2萬創同類新高

文章日期：2019年6月24日 19:42
社會氣氛不穩下，貴價一手單位仍然錄得成交。新世界（0017）旗下北角柏蔚山，今日最新售出項目最後一伙3房戶，單位為2座32樓C室，實用面積1066方呎，成交價4478萬元，呎價42,008元，相關呎價、成交價均創項目同類新高。
 
新世界表示，柏蔚山去年6月開售以來累售549伙，套現總金額逾130億元。
 

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