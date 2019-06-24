二手成交於本月上旬陷入沉寂，惟近日市況稍微好轉。青衣指標屋苑盈翠半島，6月上旬未錄得任何成交，而最近3日則連錄4宗成交，平均實呎18131元。美聯助理區域經理樊志聰表示，盈翠半島最新成交為9座低層A室，屬實用面積432方呎兩房間隔，以800萬元易手，實呎18519元；原業主2011年2月以337萬元購入單位，持貨8年，帳面獲利463萬元，物業升值近1.4倍。

另屋苑數日前亦錄得兩房戶成交價新高，單位為11座高層D室，實用面積529方呎，以980萬元成交，實呎18525元。