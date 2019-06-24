Open Menu
主頁
報章內容
財經
地產
財經
即時財經新聞
港股數據庫
AH股差價
新股
轉強轉弱股
沽空偏離度
成交急增表
地產
即時地產新聞
海外置業錦囊
睇樓手冊
專家觀點
個人理財
營商智慧
理財會
即時地產新聞
盈翠三日連錄4成交 平均實呎1.81萬
文章日期：2019年6月24日 19:17
Share
prev
next
二手成交於本月上旬陷入沉寂，惟近日市況稍微好轉。青衣指標屋苑盈翠半島，6月上旬未錄得任何成交，而最近3日則連錄4宗成交，平均實呎18131元。美聯助理區域經理樊志聰表示，盈翠半島最新成交為9座低層A室，屬實用面積432方呎兩房間隔，以800萬元易手，實呎18519元；原業主2011年2月以337萬元購入單位，持貨8年，帳面獲利463萬元，物業升值近1.4倍。
另屋苑數日前亦錄得兩房戶成交價新高，單位為11座高層D室，實用面積529方呎，以980萬元成交，實呎18525元。
相關新聞
【佢個名...】路勁元朗凹頭新盤名為「山水盈」涉331伙
【兩創紀錄】美孚凸海呎售18361元 一周兩創新紀錄
【第四張價單】GRAND MONTARA第三度加推101伙 折實均呎1.55萬
遠展邱達昌：港樓危險 轉戰大灣區
4新盤加推433伙 趕七一假前賣樓 GRAND MONTARA全數504伙或周末賣 3日收4500票
新城市廣場實呎逾2.1萬破頂
Share
按揭計算機
樓價
按揭成數
40%
50%
60%
70%
80%
90%
按揭利率
還款年期
10
15
20
25
30
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款