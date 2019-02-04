會德豐（0020）的將軍澳日出康城7B期GRAND MONTARA今再加推第四張價單涉101伙單位，分佈於1A及1B座，實用面積由346方呎到789方呎，定價計平均實呎19988元，扣除最高22.5%優惠後，平均折實實呎15491元，整體價格比第三張價單上調1%至1.5%。

第四張價單，涉12伙一房間隔單位，29伙兩房房間隔單位，54伙三房房間隔單位，兩個平台特式單位，及四個天台特式單位。以定價計，售價由773.9萬至1743.1萬元，實呎17968至23766元，折實價由559.8至1351萬元，折實實呎由13926至18419元，本張價單折實市值約10億元。

當中最低定價單位為1B座18樓B室，屬一房間隔，實用366方呎，定價773.9萬元，折實599.8萬元，折實實呎16388元；而呎價最平則為1A座7樓A室，屬三房間隔，789方呎，定價1417.7萬元，折實1098.8萬元，折實實呎13926元。會德豐地產市務助理總經理陳惠慈表示，項目至今已獲愈4500個登記數字，約七成登記為向隅客;同時有約100名大手客，即購買兩個單位當中最少包括一個三房單位的客人。

會德豐地產常務董事黃光耀表示，現時推出四張價單共涉404伙，涉及49億元，折實後約涉38億；四張價單以定價計平均實呎19030元，折實平均實呎14749元，比毗鄰的MONTARA折實平均實呎15200元低。

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