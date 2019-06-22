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瑧頤買家林先生：瑧頣價錢合理
文章日期：2019年6月22日 15:57
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從事建築的80後林先生表示，剛以逾500萬元購買了兩房戶，成功上車。他認為，項目價錢亦合理，故購入單位自住。他又透露，他自己負擔三分二首期，餘款則由家人資助。
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