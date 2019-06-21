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【風雨飄搖下開盤】瑧頤七日累收逾千票 超額7倍
文章日期：2019年6月21日 22:07
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新世界
（0017）
明日同樣首輪開售130伙的元朗瑧頤，消息指過去7日累積接獲逾千票，超額7倍；項目開放式單位折實入場費398萬餘元起。
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