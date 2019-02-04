中美貿易戰陰霾未散，本港社會氣氛因逃犯條例修訂問題空前緊張下，中原地產最新公布的中原城市領先指數CCL，本周四大整體指數齊升，惟尚未真正反映逃犯條例爭議對樓價影響，而上一次出現齊升是3周前(即5月底)，美國宣布調高中國商品入口關稅至25%當周市況。

中原研究部高級聯席董事黃良昇指出，CCL最新報187.02點，按周升0.41%；反映大型屋苑樓價走勢的CCL Mass報187.58點，按周升0.14%；CCL(中小型單位)報186.37點，按周升0.25%；三大整體指數同樣結束2周連跌，兼今周齊升。

另外，CCL(大型單位)報190.25點，按周升1.2%，豪宅樓價連續3周創歷史新高後，走勢趨向反覆，近3周計錄得2升1跌，累升0.85%。

黃表示，中美貿易戰升級後，樓價升勢隨即明顯受阻；近3周計，CCL、CCL(中小型單位)、CCL Mass錄得2周齊跌，1周齊升，分別累跌1.27%、1.69%及1.99%。即使今周齊升，但未能重返3周前的歷史高位，顯示樓價有輕微回軟趨勢，相信未來數周樓價繼續於高位爭持，有機會反覆回軟。

四大分區方面，港島CCL Mass報186.87點，按周跌0.74%，連跌3周共5.36%；九龍CCL Mass報185.51點，按周升0.94%，結果3周連跌。

另新界東CCL Mass報201.00點，按周升0.06%，連升3周共1.03%；新界西CCL Mass報170.71點，按周升0.02%，連升2周共0.03%。市區樓價跌勢較新界兩區升勢為大，相信整體樓價繼續高位爭持，兼有輕微回軟的可能。