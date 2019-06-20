中央投標委員會宣布，由於通往位於香港添馬添美道2號政府總部東翼地下的「政府總部投標箱」受阻塞，原須於明日中午12時前放入「政府總部投標箱」的投標書，截標時間將會延遲至明日下午5時，而且須轉放入位於北角渣華道333號北角政府合署地下的「政府物流服務署投標箱」內。

投標人士請預先了解前往「政府物流服務署投標箱」的路線，並預留足夠時間，以便在已更改的截標時間前，將投標書放入「政府物流服務署投標箱」內。逾期遞交的投標書概不受理。已放入「政府總部投標箱」的投標書則不受影響。