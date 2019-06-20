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【多盤混戰】御半山II期累收1600票 超額11倍
文章日期：2019年6月20日 17:33
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新一輪新樓盤混戰開始，新地
（0016）
屯門御半山II期，敲定本周六首輪開售130伙後，新地代理業務部總經理張卓秀敏表示，項目上周六至今暫時累收逾1,600張入票，以首推單位計超額逾11倍。
對市場有另外兩個新盤今日開價，張卓秀敏認為御半山II期交通方便，對項目銷情有信心，加推將有加價空間，最快下周次輪銷售。
另新地會董事總經理謝文娟稱，新地會員於7月31日前遞交認購意向登記，可獲100元超市禮券，名額5,000個，會員亦可享1%樓價折扣。
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