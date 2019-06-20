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【暑假旺季】內地生「夾份」3萬承租盛薈三房戶 呎租近41元

文章日期：2019年6月20日 16:21
暑假租務旺季來臨，不少內地生尋覓租盤。
 
中原分區營業經理周偉航表示，大圍名城6月暫錄約16宗租賃成交，屋苑新近錄得2期盛薈5座低層北翼A室的租務成交，屬實用741方呎、3房連套房間隔，以3萬元租出，實呎租金40.5元，新租客為4名內地學生。周指出，業主2015年以828萬元購入單位，以現租金計，享4.3厘租金回報率。
 

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