社會氣氛欠佳下，九龍灣指標屋苑德福花園有2房單位，新近以628萬元沽出，較本月初同類單位便宜約42萬元。美聯高級營業經理黃家明表示，上述德福花園U座低層15室，實用面積494方呎2房間隔，因業主私人原因急著放售，以628萬元售出，實呎12,713元。黃指出，屋苑同類單位6月初成交價約670萬元，意味上述成交價賣平42萬元或6%；原業主於2016年6月斥資400萬元購得，3年額印稅SSD期限已滿，是次轉手帳面獲利約228萬元，升值57%。