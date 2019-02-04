就一手空置稅，政府首次透露有關一手現樓貨尾單位的比例，運房局局長陳帆回覆立法會議員提問時指，至本年3月31日，全港共有8900伙貨尾單位，而在該8900個單位中，實用431方呎以下的A類細單位佔最多，涉2800伙，佔整體約31.5%；其次為實用431至752方呎B類單位，涉2600伙貨尾，佔29.2%；而實用1076方呎以上的大單位(D及E類)，合共就有2700伙，佔整體30.3%。

另外，過往發展商都有不少有關一手空置稅的意見，包括把豪宅及中小型單位分開處理，以及以單位獲批「滿意紙」後計算，而非政府所提出的由批出「入伙紙」後計。陳帆重新，如何界定何謂中小型單位可能甚具爭議性，相對於因應單位面積訂定不同稅率，該局認為一個劃一而有足夠力度的稅率較為簡單易明。

此外，政府認為以「入伙紙」發出日期為參照點來決定發展商何時開始申報單位狀況是合適的做法，主要是單位已獲發「入伙紙」，原則上代表該單位已可供人入住和使用，發展商亦可選擇在單位獲發「入伙紙」後出租單位，發展商無須待取得「滿意紙」後方出售或出租單位；如以「滿意紙」發出日期為參照點，該層擔心有可能出現規避情況，包括延遲申請「滿意紙」，甚至以有關單位只作出租用途為理由，不向地政總署申請「滿意紙」。