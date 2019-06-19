Open Menu
主頁
報章內容
財經
地產
財經
即時財經新聞
港股數據庫
AH股差價
新股
轉強轉弱股
沽空偏離度
成交急增表
地產
即時地產新聞
海外置業錦囊
睇樓手冊
專家觀點
個人理財
營商智慧
理財會
即時地產新聞
【本月新盤十撻訂】 海日灣特色戶取消交易 買家被沒收52萬
文章日期：2019年6月19日 15:40
Share
prev
next
社會聚焦《逃犯條例》修訂爭議，續有新盤買家選擇撻訂離場；據本報統計，各主要新盤本月暫時錄約10宗撻訂，億京旗下大埔白石角海日灣，據成交紀錄冊顯示，錄得新一宗撻訂，為Court C 第2座17樓A室，屬實用面積549方呎連814方呎平台，本月10日以1038.1萬元售出，買家近日取消交易，估計遭沒收5%訂金涉約52萬元。
相關新聞
【社會氣氛差縮沙?】深水灣徑8號買家撻訂 買家損手1256萬
張兆聰﹕德拉吉搶先放鴿 樓巿勢再升溫
天盛苑未補價實呎撲萬 貴絕天水圍居屋
4月私宅1545伙落成 按月升2.6倍
OP MALL首階段30萬呎招租 九成租出
Share
按揭計算機
樓價
按揭成數
40%
50%
60%
70%
80%
90%
按揭利率
還款年期
10
15
20
25
30
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款