社會聚焦《逃犯條例》修訂爭議，續有新盤買家選擇撻訂離場；據本報統計，各主要新盤本月暫時錄約10宗撻訂，億京旗下大埔白石角海日灣，據成交紀錄冊顯示，錄得新一宗撻訂，為Court C 第2座17樓A室，屬實用面積549方呎連814方呎平台，本月10日以1038.1萬元售出，買家近日取消交易，估計遭沒收5%訂金涉約52萬元。