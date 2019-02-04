世邦魏理仕公布，亞洲服務式辦公室CEO SUITE進駐香港市場，首個辦公室將落戶於新世界（0017）尖沙咀K11 ATELIER辦公大樓，租用K11 ATELIER第七層全層，總樓面面積约為25,000方呎。CEO SUITE計劃於今年第三季在香港開業。

CEO SUITE創立於1997年，為亞洲一站式高端服務式辦公室。在K11 ATELIER 的辦公室將成為CEO SUITE在香港的首個中心，將他們在亞洲的中心數目增加至21個，地點遍佈八 個國家，包括中國、印尼、馬來西亞、菲律賓、新加坡、南韓、泰國及越南。

K11 ATELIER辦公大樓是新世界發展旗下Victoria Dockside的首階段發展項目。

CEO SUITE總裁Mee Kim表示，這是該公司在香港的首個辦公室，也是繼上海之後我們與新世界發展的第二次合作。

世邦魏理仕香港顧問及交易服務-辦公樓資深董事Dane M oodie表示，世邦魏理仕資料顯示尖沙咀的甲級寫字樓空置率在過去17個月維持低於3%，而租金則自2017年底上升了12%。自去年起，尖沙咀已經成為了共享工作間營運商的落戶熱點，直至今年首季為止共享工作間在尖沙咀的營運面積達16萬方呎。此外，有另外16萬方呎的共享工作間樓面準備啟用，意味著直至今年底這個行業的營運面積將會錄得雙倍增長。