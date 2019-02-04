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【如箭在弦】OMA OMA上載樓書 開放式254呎起

文章日期：2019年6月18日 22:03
OMA OMA圖則

正當新界西北兩大樓盤同期推售之際，永泰（0369）屯門掃管笏OMA OMA剛上載樓書，項目提供466伙，由開放式到四房間隔，實用由254方呎至1659方呎，項目預計於2021年6月落成。

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