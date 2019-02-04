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【新盤開售】瑧頤周六發售130伙 超額逾3倍
文章日期：2019年6月18日 21:59
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瑧頤(資料圖片)
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新世界
（0017）
元朗瑧頤繼今日下午加推90伙後，發展商剛上載銷售安排，項目將於周六發售130個單位，並於周五截止收購。據悉，項目截至晚上8時，累收逾560票，超額認購逾3倍認購。
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