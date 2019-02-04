即時地產新聞

【新盤開售】瑧頤周六發售130伙 超額逾3倍

文章日期：2019年6月18日 21:59
瑧頤(資料圖片)

新世界（0017）元朗瑧頤繼今日下午加推90伙後，發展商剛上載銷售安排，項目將於周六發售130個單位，並於周五截止收購。據悉，項目截至晚上8時，累收逾560票，超額認購逾3倍認購。

 

相關新聞

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款