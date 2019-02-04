早前傳出長實（1113）有意出售估值高達200億元的上海普陀區「高．尚領域」綜合項目，長實公布，「高‧尚領域」首推全新住宅「領寓」，於上周五(14日)開售，首批銷售需分3天進行，數天內吸引近千組客戶蒞臨，484個單位被認購，銷售突破43億元（人民幣，下同）。

長實又指，是次銷售乃今年至今上海最大型住宅項目銷售活動之一，涉及單位共1108伙，市場反應非常熱烈，獲超額認籌。售出的單位中，以4房最受歡迎，幾近售罄，而2房及3房單位則售出近半。其中兩房平均售價700餘萬元，三房平均售價800餘萬元，四房平均售價1,300餘萬元，其中少量首層及頂層特色單位，面積約為164至320平方米，售價逾2,000萬元，創全區銷售新高。

長實地產投資董事郭子威表示，是次「領寓」成功吸引到逾千組意向客戶踴躍認購，相信不少買家看好「高·尚領域」綜合體的發展規模，以及整區的優勢，包括政府已陸續兌現規劃承諾和附近日漸成熟的配套等，加上「領寓」全新住宅配以港式精裝修交樓標準，無論是自住或投資角度考慮，未來的價值增長潛力優厚。郭又指，應錯過首輪認籌的客戶要求，本周六及日(6月22至23日)將於售樓處進行次輪認籌。「領寓」住宅裝修體驗示範區將於今日起重新對外開放。

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