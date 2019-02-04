中美貿易局勢轉差影響下，最新公布的中原城市領先指數CCL報186.26點，按周回落1.43%，與上周下跌0.25%相比，按周跌幅明顯擴大逾一個百分點；與同時本周CCL四大整體指數齊跌，亦屬過去18周、即四個半月以來首次。

中原城市領先指數自五月底後破頂後，上周出現回軟，至本周差距明顯增加。CCL(中小型單位)報185.91點，按周跌1.37%，連跌兩周，累跌1.93%；CCL(大型單位)187.99點，按周跌1.70%，結束5周連升，反映豪宅樓價連續3周創歷史新高後升勢受阻；另反映大型屋苑樓價走勢的CCL Mass報187.31點，按周跌1.41%，累跌2.13%。

四大分區方面，港島CCL Mass報188.26點，按周跌4.42%，連跌2周累跌4.66% ；九龍CCL Mass報183.79點，按周跌0.71%，連跌3周累跌2.43% 。

不過，新界方面則受新居屋申請推動下，連升兩周，其中新界東CCL Mass報200.87點，按周升0.14%，連升2周共0.96%； 新界西CCL_Mass報170.67點，按周升0.01%。

值得一提的是，今周數據暫未反映6月9日反《逃犯條例》修訂大遊行，及6月12日金爆發大型警民衝突的影響，僅按照5月20日至5月26日簽臨時買賣合約的成交紀錄計算。中原研究部高級聯席董事黃良昇指，近日社會一連串不明朗事件發生，以及新居屋超額認購，對香港樓市的影響將於7月上旬公佈的CCL才開始反映，未來數周CCL走勢相當關鍵，樓價才剛重返歷史高位，能否守住高位，有待觀察。