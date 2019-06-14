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傳新世界元朗瑧頣獲批預售 或短期開價

文章日期：2019年6月14日 15:53
繼推出土瓜灣瑧尚、何文田瑧樺後，新世界（0017）同系元朗龍田村新盤瑧頤，市場消息指獲批預售樓花同意書，預計短期會開價。瑧頤共提供313伙，單位戶型包括開放式、一房、兩房及三房，當中主打一房間隔；單位實用面積約由220至570方呎。
 

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