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傳新世界元朗瑧頣獲批預售 或短期開價
文章日期：2019年6月14日 15:53
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繼推出土瓜灣瑧尚、何文田瑧樺後，新世界
（0017）
同系元朗龍田村新盤瑧頤，市場消息指獲批預售樓花同意書，預計短期會開價。瑧頤共提供313伙，單位戶型包括開放式、一房、兩房及三房，當中主打一房間隔；單位實用面積約由220至570方呎。
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