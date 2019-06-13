香港社會氣氛空前緊張之際，美聯集團（1200）主席黃建業，今日出席香港物業融資總商會的樓市講座時指出，中美貿易戰未平、香港政治波瀾再起，融樓股唇齒相依下，樓市難免受衝擊，樓價雖然剛登上歷史新高，但相信「短期見頂」，料樓價有機會從高位向下調整。

不過，黃認為本地樓市「供求失衡」問題愈來愈嚴重，加上美國停止加息，對樓價具支持成用，預期樓價短線「窄幅上落」，長線難有大跌之虞。

他續指，香港地少人多，樓價長升長有，並以他本人自身置業經歷為例，首次置業時所購入的荔枝角美孚新邨單位僅價值9.5萬元，但時至今日，同類單位售價已超越750萬元，升幅高達78倍；單計過去10年，香港樓市曾經歷多次調整期，包括金融海嘯、歐債危機、A股熔斷，以及去年的貿易戰，皆曾觸發樓價回調，惟以去年貿易戰的樓市調整期最短，僅有5個月，而且跌幅只有一成，相較恒生指數一度較高位大跌26%，樓市的抗跌力明顯更強，而今年情況亦復如此。

黃建業以「第二次狼來了」來形容今年的中美貿易衝突，指出是否真的大規模爆發甚至加劇，就如「狼來了」般屬未知之數，但是現時利淡因素已經抬頭，外有中美貿易戰困擾，內有政治爭拗拖累，勢必截斷樓市升勢，樓價短期見頂，有機會從高位輕微向下調整，但暴跌可能性不大，預計下跌幅度將不會超出去年，料跌幅僅有單位數水平，於窄幅上落。