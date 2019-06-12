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【風雨飄搖下成交】紅山半島本月開齋 9211萬售出洋房
文章日期：2019年6月12日 18:54
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社會氣氛空前緊張下，華懋等發展的赤柱紅山半島，今日最新售出棕櫚徑147號洋房，成交價9211.95萬元，以該洋房實用面積2788方呎計(另連365方呎平台、578方呎天台)，實呎33041元。據成交紀錄冊顯示，上述為紅山半島本月首宗一手成交。
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