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【新盤撻訂】海日灣II千呎戶撻訂 買家遭沒收71萬

文章日期：2019年6月12日 17:56
社會氣氛因逃犯條例修訂問題空前緊張之際，再有新樓盤買家撻訂離場。億京旗下大埔白石角海日灣II，據成交紀錄冊顯示，新錄一宗撻訂，為5座1樓D室，實用面積1028方呎，本於6月3日以1417.6萬元售出，買家新近取消交易，料遭沒收5%訂金涉近71萬元，為項目本月第2宗撻訂個案。
 
 
 

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