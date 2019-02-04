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灝景灣三房1668萬沽 呎價1.94萬雙破頂

文章日期：2019年6月11日 20:25
整體二手交投淡靜，青衣指標屋苑灝景灣，有三房戶成交價、呎價齊創屋苑新高。
 
中原區域營業經理陳輝麟表示，上述灝景灣7座中層A室，實用面積856方呎，屬三房連套房間隔，新近以1668萬元易手，實呎19486元，成交價、呎價均為屋苑歷史新高，而次高紀錄為去年4月售出的7座高層A室，成交價為1628萬，而是次成交將屋苑最高售價再推高40萬元或2.5%。上述新成交單位的原業主，是於2011年3月以493萬購入單位，持貨8年，帳面獲利1175萬元或2.4倍。
 

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