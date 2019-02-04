高銀曾斥400億在港奪四地 可建190萬呎住宅樓面

雖然高銀金融（0530）在本港不算是大型發展商，但近年先後多次出手擊敗龍頭發展商奪得靚地，連同今次涉「撻Q」的啟德4C區4號地皮，該公司過去3年多四度投得大型地皮，總金額近400億元。

高銀首次投得香港官地，要數2016年3月以63.8億元投得何文田常盛街住宅地，項目可建樓面58.6萬方呎，涉及401伙，早前已獲批預售樓花同意書，但目前仍未聞銷售部署。

【打退堂鼓】高銀突以本港局勢不穩為由 撻訂啟德商業地王

至2016年12月，該公司再投得港鐵何文田站一期項目，雖然港鐵並無公布中標價，但高銀方面曾公布，項目總發展成本為130億元，項目已獲批圖則，可建5幢樓高24至25層的住宅大廈，另設有2幢1層高的會所，合共涉面積約73.98萬方呎。

至去年11月，高銀再度出手，以89億元投得啟德跑道區4B區4號住宅地皮，以可建樓面57.47萬方呎計，折合每方呎樓面地價15,498元；而今年5月再以111億元投得啟德4C區4號商業地，可惜最終撻訂收場。

換言之，高銀及潘蘇通旗下在港的3個住宅發展項目，總樓面涉逾190萬方呎。

記者：林尚民

啟德首幅跑道商業地 呎價逼1.3萬 創東九龍新高 高銀爆冷逾111億奪標

【投地豪客】高銀半年內斥資逾200億 購啟德跑道區兩地皮

高銀向主席潘蘇通 全購啟德地股權

高銀上月還清長實逾百億貸款