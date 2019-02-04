暑假租務成交旺季來臨，將軍澳半新盤MONTEREY，有開放式單位新近以月租1.5萬租出，創屋苑同類戶型新高。

美聯分行營業經理林志堅表示，上述MONTEREY第6座高層G室，實用面積288方呎，屬開放式間隔，業主收樓後隨即以月租1.5萬租出，相關月租屬屋苑開放式戶型新高紀錄，實用呎租52元；業主2019年2月以540萬一手買入單位，現享租金回報逾3%，而屋苑現時租盤放盤量約有3個。