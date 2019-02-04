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話你知:新地2014年底投得御半山地皮 樓面呎價2209元
文章日期：2019年6月11日 16:15
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新地
（0016）
屯門御半山II期，首批折實平均實呎15166元，呎價與去年一期相若；至於御半山位處的景秀里地皮，偏離西鐵屯門站及屯門市中心一帶，是新地2014年11月，擊敗長實
（1113）
、新世界
（0017）
等10家發展商，以10.51億元奪得，以項目可建總樓面面積47.56萬方呎計，每方呎樓面地價約2209元。
新地副董事總經理雷霆於集團投得地皮後曾表示，景秀里地皮方正、開則容易，交通配套亦完善，預計項目總投資額約30億元。
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