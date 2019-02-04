早前樓市交投氣氛活躍，稅務局最新數據顯示，今年5月份涉及樓市的三大辣稅，包括雙倍印花稅DSD、反映境外買家入市成交的買家印花稅BSD、以及額外印花稅SSD，涉及總宗數有2934宗，相對4月份錄得的2672宗，按月上升近10%；不過，5月份三大辣稅總稅收為25.867億元，相比4月錄得的29.291億元，按月卻下跌12%。

以涉宗數最多的雙倍印花稅DSD而言，5月涉DSD宗數為2632宗，按月增加7%；若按物業分類，住宅佔615宗、非住宅佔2017宗，分別按月升27%和2%。至於相關DSD稅款總收益為19.067億元，按月跌13%；若按物業分類，涉住宅稅款為12.46億元、非住宅稅款為6.6億元，分別按月跌5%和26%。

至於買家印花稅，5月涉BSD成交宗數為245宗，相對4月錄得的168宗按月增加46%，為今年暫時新高，並創7個月以來高位，；惟相關稅款總收益為6.537億元，則較4月的7.11億元按月卻跌8%。

額外印花稅方面，5月涉SSD成交宗數為57宗，相對4月錄得的43宗按月增加33%，同樣為今年暫時按月最多；相關稅款總收益為2630萬元，相對4月的1750萬元按月增加50%。